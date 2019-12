Μάγκες Αγγελόπουλοι! Παίρνουν πίσω την ένσταση - Δείτε σε βίντεο ποια είναι η επίμαχη φάση!

1.845 views 0 shares

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ένα απίστευτο μπάχαλο ακολούθησε μετά το τέλος του ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε 99-93 στην παράταση.

Οι Πειραιώτες μετά τη λήξη στο ματς του ΟΑΚΑ κατέθεσαν ένσταση κατά του κύρους του αγώνα, την οποία τελικά δεν θα στηρίξουν, διαμαρτυρόμενοι για ένα τάιμ-άουτ κατά τη διάρκεια της παράτασης της αναμέτρησης. Για την ακρίβεια, στα 19 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της παράτασης κι όταν σούταρε βολές ο Παπαγιάννης, ο Ρικ Πιτίνο ζήτησε τάιμ άουτ. Ο διεθνής σέντερ του Παναθηναϊκού ευστόχησε στη δεύτερη βολή, με τον Αμερικανό τεχνικό να ζητά καθυστερημένα - σύμφωνα με τους «ερυθρόλευκους» - την ακύρωσή του.



Παρ' όλα αυτά, η γραμματεία χτύπησε την κόρνα ώστε να οδηγηθούν οι παίκτες των δύο ομάδων στους πάγκους, με τους διαιτητές όμως να συνεχίζουν κανονικά την αναμέτρηση. Οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού τονίζουν από την πλευρά τους ότι η γραμματεία τους επιβεβαίωσε ότι είχε όντως χτυπήσει την κόρνα του τάιμ-αουτ, προσθέτοντας ότι έχασαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν μία από τις τελευταίες επιθέσεις του ματς.



Αναλυτικά ο team manager των Πειραιωτών Χρήστος Μπαφές μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανέφερε πως, «με 19'' για τη λήξη και όταν σούταρε βολές ο Παπαγιάννης ο Πιτίνο ζήτησε time out. Η γραμματεία χτύπησε την κόρνα, αλλά εν συνεχεία ο Πιτίνο καθυστερημένα ακύρωσε το time out. Οι άνθρωποι της γραμματείας μας επιβεβαίωσαν πως χτύπησαν την κόρνα πριν την ακύρωση του time out, ωστόσο οι διαιτητές αποφάσισαν να συνεχίσουν το παιχνίδι και τον χρόνο. Για αυτό το συμβάν υποβάλαμε ένσταση».



Παρ' όλα αυτά, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως δεν σκοπεύει να υποστηρίξει την ένσταση που κατέθεσε, μετά από απόφαση των αδελφών Αγγελόπουλων.

Δείτε το σχετικό βίντεο όπου φαίνεται υπάρχει διάλογος μεταξύ γραμματείας και του ενός διαιτητή, ο οποίος δείχνει να μην καταλάβει τι έχει συμβεί.